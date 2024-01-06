Землетрясение с противоречивыми сейсмическими данными произошло в Японии

Национальное метеорологическое агентство Японии сообщило о необычном землетрясении в центральной части страны. Странность заключается в разнице показателей магнитуды и сейсмической активности землетрясения.

Как отметили в агентстве, магнитуда составила 4,4, что является обычным показателем для землетрясений средней силы. В то же время уровень сейсмической активности оценили в 6 по японской шкале, - это соответствует сильным землетрясениям, имеющим магнитуду выше 6.

Очевидца заявили об отсутствии сильных толков на месте событий. Метеорологическое агентство обещало провести в ближайший час экстренную пресс-конференцию для прояснения ситуации. На данный момент не исключается, что необычные характеристики землетрясения вызваны неисправностью в оборудовании сейсмологов.

Согласно последней информации, жертвами землетрясений в Японии, которые продолжаются уже шесть дней, стали 126 человек. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение и статус 222 жителей страны. Одной из последних спасенных стала пенсионерка: спасатели обнаружили ее под завалами спустя более чем 120 часов после землетрясения.

По информации Global Times, в результате сильных землетрясений из двух охладительных реакторов топливных бассейнов АЭС «Касивадзаки-Карива» вылилась вода, в которой есть радиоактивные материалы. Власти Японии заявили об отсутствии опасности из-за розлива воды, о подтвержденных утечках также не сообщалось.