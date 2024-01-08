В Пентагоне затруднились назвать дату выписки министра обороны США

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер прокомментировал состояние здоровья Ллойда Остина и заявил, что пока нет точной даты его выписки.

«Министр обороны Ллойд Остин по-прежнему госпитализирован в Национальном медицинском центре Уолтера Рида, но идет на поправку и пребывает в хорошем настроении», - заявил представитель ведомства.

Глава Пентагона вернулся к исполнению своих обязанностей 5 января. По словам Райдера, Остин работает на «удаленке» через защищенные каналы связи. Так, накануне министр оборонного ведомства провел разговор с Джо Байденом, также Остин поддерживает контакты с заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

О госпитализации главы Пентагона стало известно в пятницу 5 января: как оказалось, Остин попал в госпиталь с осложнениями после плановой медицинской процедуры еще 1 января. На период госпитализации Остин передал бразды правления Пентагоном Кэтлин Хикс. Пентагон на протяжении трех дней не сообщал Белому дому о госпитализации министра. Пенс обвинил в халатности шефа Пентагона, напомнив шефу Пентагона, что некоторые союзники Соединенных Штатов находятся в состоянии военных действий, и упрекнул министра в халатности. Байден поддержал министра и заявил о своем доверии ему, но в политических кругах США назревает скандал из-за болезни министра обороны Ллойда Остина.