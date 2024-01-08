Ирина Винер раскрыла кандидатуру своего возможного преемника

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер назвала тех, кто может стать ее преемником.

Наиболее вероятной кандидатурой ей видится олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Алина Кабаева. Хотя, по словам Винер, она еще не готова к этой роли.

«С другой стороны, у меня очень много таких девочек: и Юлия Барсукова, и Саша Солдатова. У меня много моих детей-воспитанников, которые многое знают и понимают все так же, как я. И в любой момент готова им передать, поднять, определить и работать вместе», — цитирует слова Винер 360.

В марте 2023 года Ирину Винер отстранили на два года от работы на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики.

Тренеру российской команды запрещено участвовать и получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях. Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов назвал несправедливым такое решение. Отстранение Винер - это очередное посягательство на независимость спорта, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он ранее отметил, что «наивные решения» западных чиновников разрушают масштабную мировую систему спорта, которая выстраивалась десятилетиями.

Ирине Винер 75 лет. Среди ее учеников, которые в общей сложности завоевали 51 олимпийскую медаль - Алина Кабаева, Ляйсан Утяшева, сестры Аверины и другие именитые спортсменки. Ее подопечные первыми стали исполнять сложнейшие элементы, демонстрируя такие возможности человеческого тела, которые ранее и представить было трудно, ставя в приоритет эстетику, а не установку спортивных функционеров.