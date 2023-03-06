Международная федерация гимнастики на два года отстранила Ирину Винер

Тренеру российской команды запрещено участвовать и получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях.

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Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер отстранили на два года от работы на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики.

«Не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль», - говорится в сообщении Международной федерации гимнастики.

Напомним, ранее российские гимнасты получили приглашение поучаствовать в Азиатских играх. Об этом заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Международный олимпийский комитет заявлял о намерении вернуть на международную арену россиян. При этом организация выдвинула условия, предполагающие выступление спортсменов под нейтральным флагом.