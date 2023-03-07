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Чернышенко: решение об отстранении Винер является посягательством на независимость спорта

Максим Крюков
01:58 07.03.2023
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что «наивные решения» западных чиновников разрушают масштабную мировую систему спорта, которая выстраивалась десятилетиями.
Чернышенко: решение об отстранении Винер является посягательством на независимость спорта
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Спортивные чиновники на Западе, отстранив президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер на два года от работы на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики, в очередной раз посягнули на независимость спорта. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Решение FIG (Международной федерации гимнастики) об отстранении Ирины Винер - очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров», - приводит его слова ТАСС.

Чернышенко добавил, что западные страны применили стандартную политику «возвышения слабых за счет отстранения сильных». Вице-премьер РФ также отметил, что «наивные решения» коллективного Запада подвергают разрушениям масштабную мировую систему спорта, на выстраивание которой ушли многие десятилетия.

«Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта», - сказал зампред правительства РФ.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов назвал несправедливым отстранение Ирины Винер от международных соревнований. По его словам, с юридической точки зрения будет изучен вопрос подачи апелляции на решение дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики.

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