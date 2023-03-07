Чернышенко: решение об отстранении Винер является посягательством на независимость спорта
Спортивные чиновники на Западе, отстранив президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер на два года от работы на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики, в очередной раз посягнули на независимость спорта. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
«Решение FIG (Международной федерации гимнастики) об отстранении Ирины Винер - очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров», - приводит его слова ТАСС.
Чернышенко добавил, что западные страны применили стандартную политику «возвышения слабых за счет отстранения сильных». Вице-премьер РФ также отметил, что «наивные решения» коллективного Запада подвергают разрушениям масштабную мировую систему спорта, на выстраивание которой ушли многие десятилетия.
«Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта», - сказал зампред правительства РФ.
Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов назвал несправедливым отстранение Ирины Винер от международных соревнований. По его словам, с юридической точки зрения будет изучен вопрос подачи апелляции на решение дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики.