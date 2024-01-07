В Германии призвали поставить Украине ракеты Taurus, чтобы остановить Россию

Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Киеву ракеты Taurus, чтобы «не дать» Российской Федерации одержать победу. Об этом сообщает портал T-Online.

Как говорится в статье, Зедер заявил, что поставка ракет Taurus якобы позволит Киеву «отразить постоянные удары беспилотников и ракет». Он также сообщил, что эта поставка является единственным серьезным шансом для Украины «вновь набраться мужества и не дать русским победить».

Кроме того, политик отметил, что Германии и Европейскому союзу грозит «реальная проблема безопасности», в случае победы Российской Федерации в конфликте, а Соединенные Штаты в будущем будут отходить от решения международных кризисов. В связи с этим Зедер в очередной раз призвал существенно обновить бундесвер.

Ранее американская газета The New York Times писала, что американцы предупредили Украину о том, что скоро не смогут поставлять ракеты для ЗРК Patriot. Чиновники из Белого дома и Пентагона отметили, что одна такая ракета стоит от двух до четырех миллионов долларов.

До этого Германия поставила украинской армии 10 БМП Marder и боеприпасы для танков Leopard. ФРГ также отправило на Украину систему ПВО Skynex, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T SLM и другие виды вооружений.