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Компания Boeing призвала проверить самолеты из-за незакрепленного болта

После новостей о неграмотно затянутой гайке акции компании упали на 1%.
Елизавета Кондрикова 2023-12-29 03:14:01
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency Globallookpress

Американская авиастроительная корпорация Boeing призвала авиакомпании по всему миру проверить приобретенные суда Boeing 737 MAX на предмет «незакрепленного болта» после обнаруженной проблемы с гайкой у одного из зарубежных клиентов компании. Об этом сообщило издание CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма», - говорится в публикации. 

После сообщения был обнаружен еще один самолет с подобной проблемой, но он еще не был доставлен покупателю, передает «360». Уточняется, что проверка каждого самолета  займет не более двух часов, а также все новые воздушные судна будут проходить тщательный осмотр перед отправкой клиенту.

В публикации отметили, что после новостей о незатянутой гайке акции компании Boeing упали на 1%, и добавили, что Boeing 737 MAX является самым популярным воздушным судном компании. 

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