Компания Boeing призвала проверить самолеты из-за незакрепленного болта

Американская авиастроительная корпорация Boeing призвала авиакомпании по всему миру проверить приобретенные суда Boeing 737 MAX на предмет «незакрепленного болта» после обнаруженной проблемы с гайкой у одного из зарубежных клиентов компании. Об этом сообщило издание CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма», - говорится в публикации.

После сообщения был обнаружен еще один самолет с подобной проблемой, но он еще не был доставлен покупателю, передает «360». Уточняется, что проверка каждого самолета займет не более двух часов, а также все новые воздушные судна будут проходить тщательный осмотр перед отправкой клиенту.

В публикации отметили, что после новостей о незатянутой гайке акции компании Boeing упали на 1%, и добавили, что Boeing 737 MAX является самым популярным воздушным судном компании.