Politico: Орбан может возглавить Евросовет из-за ухода Шарля Мишеля с поста

Если лидеры Евросоюза не определят на саммитах в июне временную замену Шарля Мишеля, который досрочно уйдет в отставку с поста главы Евросовета, то власть может оказаться в руках венгерского премьер-министра Виктора Орбана, так как Венгрия возглавляет Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Шарль Мишель принял решение о досрочном уходе с поста главы Евросовета. В связи с чем лидерам ЕС нужно будет в кратчайшие сроки определить, кто станет временной заменой Мишеля. В обратном случае, подчеркивает издание, «Орбан получит неконтролируемую власть в Европейском совете в последующие шесть месяцев». Прийти к согласию лидерам ЕС нужно будет на саммитах 17 июня и 27-28 июня.

При этом Европейский совет и Совет ЕС являются разными структурами, и второй иерархически подчиняется первому.

Вечером шестого января стало известно о досрочной отставке Шарля Мишеля ради участия в борьбе за кресло евродепутата. Он выразил надежду, что сможет покинуть свой пост до 16 июля. Официально срок его полномочий завершается в октябре 2024 года. Совмещение двух должностей запрещено. Выборы в Европарламент состоятся 6-9 июня 2024 года.

Это первый случай досрочной отставки главы Евросовета в истории. Должность появилась только в 2009 году. Предшественниками Мишеля были бельгиец Херман Ван Ромпей и поляк Дональд Туск. Подобные отставки можно заметить среди членов Еврокомиссии, однако руководители ключевых структур ЕС обычно себе их не позволяют.