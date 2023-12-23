Политолог Маркелов назвал Шольца «главным неудачником 2023 года»

© Фото: Florian Gaertner, PHOTOTHEK, Globallookpress

Политолог Сергей Маркелов в интервью «Звезде» рассказал о причинах падения рейтингов одобрения канцлера Германии Олафа Шольца, что от немецкого главы ожидали другие страны Евросоюза и какие ставки канцлера по итогу «не сыграли».

Эксперт назвал Шольца «главным неудачником» 2023 года из-за проводимой им непоследовательной политикой. Как сказал Маркелов, канцлер Германии - это «поплавок на волне», не имеющий политической воли. Об отсутствии этой воли, по мнению Маркелова, говорит и его ставка не усиление позиций Германии, а попытка угодить США.

«Утром Шольц просыпается и делает одно заключение, в обед он делает уже второе решение, исключающее третье, а за ужином следует третье, исключающее оба предыдущих. Быть лидером Германии, но играть в стиле Эрдогана - это не стиль немецких политиков», - заявил политолог.

Шольц не оправдал ожиданий не только своих избирателей и немецкого народа, но и своих европейских соседей. Будучи лидером мощной страны, выступающей драйвером Евросоюза, он выступал слишком демократично на собраниях Евросоюза, что, как счел эксперт, говорило в первую очередь об отсутствии плана у самого политика.

«Евросоюз ждал, что на сборах выездных заседаний Шольц будет говорить: "У меня, как у лидера самой ведущей страны Евросоюза, есть план. Слушайте меня". Он этого не сделал и играл в коллективный разум Евросоюза. Это значит, что у Шольца, как у лидера, не было собственного проекта», - заключил Маркелов.

Политолог также указал на множество не сыгравших ставок. Не понравившийся Штатам, Шольц стал ненавидим и крупными предпринимателями, которые начали перевозить бизнесы из страны. Более того, его заявления о поддержке Украины также в какой-то момент превратились из «дадим столько, сколько нужно» в «дадим столько, сколько сможем».

«Эффективность немецкой экономики во многом строилась на российских дешевых энергоресурсах. Когда были уменьшены экспорт и импорт, когда взорвали все, что можно взорвать, Шольц пошел на поводу у американцев. Он по сути продал на 90% немецкую экономику, и ненависть крупных немецких предпринимателей из-за этого переросла в "голосование ногами", то есть в побег из Германии вместе со своими предприятиями», - сказал Маркелов.

Ранее журнал Der Spiegel опубликовал рейтинг одобрения действующих немецких политиков, согласно которому Олаф Шольц потерял 14% одобрения и опустился на 14-ое место в списке из 20 политиков. На 4% также спустились другие представители правящей партии: глава МИД ФРГ Анналена Бербок и Нэнси Фезер.