Spiegel: Шольц больше всех опустился в рейтинге одобрения политиков ФРГ

Прежнее место в рейтинге сохранил глава МО Германии Писториус, оставшись на второй позиции.

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В декабре канцлер Германии Олаф Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel.

Компания Verian подготовило для журнала рейтинг, в котором действующий немецкий канцлер потерял 14 процентных пунктов и опустился во вторую половину списка из 20 политиков. Олаф Шольц оказался на 14-ом месте, согласно этому рейтингу.

Кроме того, по данным издания, среди представителей правящей коалиции также упал уровень одобрения у главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок и министра внутренних дел ФРГ, однопартийца Шольца Нэнси Фезер. Каждый из них опустился на 4%.

Согласно рейтингу, прежнее место сохранил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Министр обороны остался на втором месте после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что заболел коронавирусом. Лидер ФРГ собирался продолжать работу в изоляции.