Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения участника СВО в Ульяновске

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин дал поручение руководителю управления СК РФ по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить и расследовать уголовное дело после распространившегося в соцсетях сообщения о нападении на участника СВО и угрозах его семье. Ведомство опубликовало соответствующую информацию в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 6 января в местных каналах Ульяновска появилась информация о нападении на участника специальной военной операции и последовавших за этим угрозах его семье. Супруга пострадавшего сообщала, что семья подавала заявление в полицию, однако участковый отказался возбуждать уголовное дело.

«Несмотря на наличие соответствующего заключения судебно-медицинской экспертизы и очевидцев произошедшего, по мнению заявителей, правоохранительные органы не предпринимают должных мер в отношении правонарушителя, который продолжает угрожать пострадавшим», - сообщили в СК РФ.

В ведомстве добавили, что исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее СУ СК России по Челябинской области задержало четырех подозреваемых в совершеннии «хулиганских действий» в отношении участников СВО. Один из задержанных оказался несовершеннолетним, суд избрал меру пресечения обвиняемым.