CBS: Конгресс США не понимает цели Байдена на Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон обратился к Администрации президента Джо Байдена с призывом пояснить цели страны на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на CBS.

Подчеркивается, что Конгресс сильно озабочен по поводу растущей военной помощи Украине. По словам Джонсона, республиканцы против выделения дополнительного финансирования. Они также посылают Белому дому сигнал о том, что он не говорит с американцами начистоту.

Джонсон напомнил, что госдолг США уже превысил 34 триллиона долларов, и выделение дополнительного финансирования для Киева будет только способствовать его увеличению.

«Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков?» - отметил Джонсон.

В заключение Джонсон отметил, что выделить дополнительные средства сложно без получения ответов на вопрос о стратегии США на Украине.

Ранее в Белом доме констатировали отсутствие средств на поддержку Украины. Продолжение поддержки Киева требует одобрения американского Конгресса. Последний пакет помощи был направлен в конце 2023 года.