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Блинкен объявил о последнем в этом году пакете военной помощи для Украины

Пакет включает в себя поставки оборудования для ПВО, боеприпасов для РСЗО HIMARS, противотанковых средств и других видов вооружений.
Елизавета Кондрикова 2023-12-28 00:19:01
© Фото: Britta Pedersen, dpa Globallookpress

Соединенные Штаты выделили Украине дополнительные 250 миллионов долларов военной помощи, это станет последним пакетом помощи для киевского режима в этом году, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США объявляют о последнем в этом году пакете оружия и техники для Украины», - говорится в сообщении Блинкена.

Уточняется, что речь идет о поставках боеприпасов и оборудования для систем противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых средств, артиллерии - снарядов калибра 155 мм и 105 мм - и боеприпасов для РСЗО HIMARS.

Ранее госсекретарь также подчеркивал, что большая часть средств, 90%, выделяемых Конгрессом для Украины, тратится внутри страны. По его словам, тем самым оказывается поддержка бизнесу и рабочим Соединенных Штатов, а также укрепляется американская оборонно-промышленная база.

Одновременно с этим в Евросоюзе обсуждают возможность выделения киевскому режиму дополнительных 20 миллиардов евро без необходимости согласия всех членов сообщества. Если новый план будет принят, то Украина получит финансовую помощь уже к марту 2024 года.

 

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