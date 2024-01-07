Минобороны РФ запланировало семь пусков МБР в 2024 году

В 2024 году запланированы семь учебных и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет», - говорится в сообщении.

Всего за последние пять лет РВСН провели более 20 пусков МБР.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что доля современных ракетных комплексов к концу 2023 года составила 88%. За прошедший год на вооружение поступили около 80 новых основных единиц техники.

Кроме того, почти завершены работы по созданию стационарного РК «Сармат». Его планируется поставить в Ужур.