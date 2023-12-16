В России практически завершены работы по созданию стационарного РК «Сармат»

В ближайших планах - постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом «Сармат», сказал командующий РВСН.

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В России уже практически завершены работы по созданию нового ракетного комплекса стационарного шахтного базирования «Сармат», сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он подчеркнул, что комплекс имеет уникальные тактико-технические характеристики. В нем реализованы передовые достижения отечественной ракетно-космической отрасли.

В ближайших планах - постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом «Сармат», сказал Каракаев.

По словам командующего РВСН, ракетная дивизия в Козельске будет полностью переоснащена на ракетный комплекс «Ярс» в 2025 году. В более дальних планах стоит перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ПГРК «Ярс» и перспективные комплексы, которые сейчас разрабатываются в рамках Государственной программы вооружения.

Кроме того, российские специалисты проводят НИОКР по обоснованию технического облика и путей создания ракетного комплекса мобильного базирования, который в перспективе сможет заменить ракетный комплекс «Ярс», сообщил Сергей Каракаев.

Ранее в Бологовском ракетном соединении РВСН заступил на боевое дежурство очередной ракетный полк, перевооруженный на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что в ближайшее время начнется массовое производство и постановка на боевое дежурство перспективного российского стратегического ракетного комплекса шахтного базирования пятого поколения РС-28 «Сармат».