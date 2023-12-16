Доля современных ракетных комплексов в РВСН выросла до 88%

Производители поставили в 2023 году в рамках Гособоронзаказа около 80 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН.

© Фото: Минобороны России

Три ракетных полка окончательно перевооружены в 2023 году на ракетные комплексы «Ярс» и «Авангард», сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. В результате доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН выросла до 88%.

В частности, на боевое дежурство заступил ракетный полк в Бологовском ракетном соединении с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс», сообщил Каракаев. В Козельском и Ясненском ракетных соединениях введены в эксплуатацию пусковые установки с ракетными комплексами «Ярс» и «Авангард».

Производители поставили в 2023 году в рамках Гособоронзаказа около 80 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН, добавил Сергей Каракаев.