В РАН назвали желание ЕС создать единую армию стремлением к автономии

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров прокомментировал «Звезде» заявление главы МИД Италии о необходимости создать единую армию в Европе и объяснил, для чего Евросоюзу новое вооруженное соединение помимо НАТО, как США реагируют на такие призывы и стоит ли ждать появление у Евросоюза единой стандартизированной армии.

Как объяснил ученый, разговоры о создании своей армии в Европе тянутся уже очень долго: с такой же инициативой еще в 2017 году выступал президент Франции Эмманюэль Макрон. По мнению политика, европейские ВС должны выступать в качестве дополнения к НАТО, будучи этаким «восточным флангом НАТО».

«Европейцы уже давно говорят о проекте создания сил быстрого реагирования, которые могли бы перебрасываться на отдаленные участки военных действий, можно сказать, европейский спецназ. Европе хочется быть самостоятельной», - объяснил Федоров.

Эксперт также напомнил о поставках странам Европы вооружения из США: будучи в составе НАТО, около 70% всего блока, по мнению научного сотрудника, составляют именно Штаты, от которых зависит и стандартизация вооружения.

«Американцы в свое время с большим страхом смотрели на то, что Европа будет отдельно от НАТО. В начале нулевых было соглашение "Берлин-плюс", разграничивающее европейскую самостоятельность и НАТО. Но интересы США и Европы часто не совпадают, поэтому Евросоюз и хочет дистанцироваться и быть равным партнером, а не вассалом, как сейчас», - заявил ученый.

В целом, сказал эксперт, разговоры о создании армии Евросоюза ни к чему не приведут. Во-первых, армия Европы сейчас не способна на самостоятельность из-за нехватки боеприпасов и проблем со стандартизацией техники: те же самолеты и танки, разрабатываемые совместно Францией и Германией, так и «остались на бумаге». Во-вторых, разговоры, как отметил ученый, эти разговоры тянутся не первый десяток лет, и до сих пор ни во что не вылились.

«Европа хочет быть самостоятельным игроком, с которым бы считался другой современный центр силы, но лидеры стран ЕС понимают, что до этого далеко. Сейчас будут выборы в Европарламент, и снова всплывут мотивы о европейской стратегической автономности. Но разговоры все идут, а воз и ныне там», - подытожил Федоров.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил о решительном несогласии с идеей продления свободной торговли с Украиной до 2025 года. Он подчеркнул, что продление отмены квот на экспорт в ЕС товаров из Украины может вызвать профицит на рынке с дальнейшим кризисом и назвал недопущение продления свободной торговли своей «большой задачей на 2024 год».