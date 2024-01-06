Еврокомиссар не поддержал продление режима свободной торговли с Украиной

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил решительно против продления свободной торговли с Украиной до 2025 года. По его словам, режим временной отмены квот на экспорт в ЕС украинских товаров может вызвать кризис из-за переизбытка товаров.

«Это (недопущение продления свободной торгловли. - Прим. ред.) моя большая задача на 2024 год», - цитирует RT слова Войцоховского, ссылаясь на польскую радиостанцию RMF24.

Польский комиссар требует, чтобы Еврокомиссия ввела количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара из Украины. Письмо со своими предложениями он отправил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

Режим временной отмены квот был введен после начала специальной военной операции. Его уже продлевали один раз. Текущий регламент истекает 5 июня. В ЕК планируют продлить его до 2025 года.

Напомним, что все импортные пошлины на украинские товары отменила Великобритания. Таким образом Соединенное Королевство оказывает экономическую поддержку Киеву.