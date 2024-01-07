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Глава МИД Италии Таяни выступил за создание европейской армии

По словам итальянского вице-премьера, это будет фундаментальной предпосылкой для проведения эффективной европейской внешней политики.
Игнат Далакян 2024-01-07 14:26:01
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

У Евросоюза должны быть собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов. Об этом заявил вице-премьер министр, глава МИД Италии Антонио Таяни.

В интервью газете La Stampa Таяни заявил, что для партии «Вперед, Италия», главой которой он является, приоритет - более тесное европейское сотрудничество в оборонной сфере.

«Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики», - сказал он.

По словам Таяни, в мире, в котором существуют такие могучие игроки как США, Китай, Индия и Россия, а также кризисы, простирающиеся от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, европейских граждан может защитить только то, что называется Европейским союзом.

«Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя», - подчеркнул министр.

Итальянский вице-премьер добавил, что создание армии должно сделать Евросоюз готовым «к поддержанию мира, мониторингу и сдерживанию», а также быстро и четко объединить усилия, а также более эффективно расходовать средства.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит у Европейского союза радужного будущего. Так министр иностранных дел РФ прокомментировал сложную ситуацию, с которой столкнулись страны ЕС.

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