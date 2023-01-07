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Путин посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе

Анастасия Бобылева
00:27 07.01.2023
«Звезда» опубликовала видео с российским президентом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество Христово в Благовещенском соборе в Московском Кремле. На кадрах он слушает богослужение в честь праздника.

В прошлом году Путин встречал Рождество в домовой церкви своей резиденции Ново-Огарево. В этот раз российский лидер решил посетить столичный храм.

Ранее в ходе Рождественской проповеди в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию на Украине. Он заявил, что националисты пытаются «разрушить каноническую православную церковь», и выразил надежду, что в будущем эти «жалкие потуги» будут вспоминать с иронией.

Также с 00:00 идет рождественское богослужение в Главном храме ВС РФ. «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

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