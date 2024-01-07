Путин заявил, что государство всегда будет рядом с семьями погибших героев СВО

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с родственниками погибших на СВО бойцов заверил, что государство «всегда будет рядом» с ними и поддержит. Он встретился с семьями военнослужащих в канун Рождества и поздравил их с праздником.

Путин напомнил, что в этот день военнослужащие с оружием в руках отстаивают интересы России. Он призвал присутствующих поздравить их и отметил героизм наших бойцов.

«Поздравляю с этим праздником, теплым и душевным. Хочу в этой связи отметить, что, как вы знаете, многие наши мужчины - мужественные, героические наши ребята, воины России - и сейчас, в праздник, с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Поэтому я во-первых хотел бы, чтобы мы вместе с вами всех поздравили с этим праздником», - заявил президент.

Также Путин заявил, что сегодняшняя встреча должна стать сигналом его коллегам, чтобы представители государства на всех уровнях власти оказали семьям погибших военнослужащих поддержку. В случае необходимости чиновники должны помочь им.

«Хотел бы, чтобы наша встреча была ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ, чтобы было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги любого уровня власти. управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые могут по необходимости поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна», - подчеркнул российский лидер.

Он еще раз поздравил с праздником присутствующих. Путин пожелал им всего «самого-самого доброго».

«Хочу вас еще раз заверить, что мы всегда будем рядом с вами», - подытожил он.

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