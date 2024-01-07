Названа причина смерти внука Никиты Хрущева

Причиной смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Говорить о следах насилия оснований нет. Экспертизы продолжаются», - сказал собеседник агентства.

По его словам источника, на лбу у мужчины выявлена гематома. Причина ее возникновения устанавливается.

Напомним, что накануне в Москве умер внук Хрущева Алексей Аджубей в возрасте 69 лет. Издание Life сообщало, что перед смертью он набрал номер друга и пожаловался на плохое самочувствие. Прибывшие в его квартиру на Тверской улице в центре столицы врачи констатировали смерть.

Ранее соседка внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева рассказала, что он тяжело болел и жил один. По словам женщины, из0за системной красной волчанки Алексей Аджубей с трудом передвигался.