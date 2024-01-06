Соседка внука Хрущева рассказала, что он тяжело болел и жил один

У Алексея Аджубея, внука Никиты Хрущева, была красная волчанка и он жил в одиночестве. Об этом рассказала «Звезде» соседка Ирина.

«Он жил один. Он такой молодец, пятикомнатная квартира совершенно мемориальная. Там же очень много подарков. Все это осталось, он ничего не продавал. Очень тяжелая болезнь. У него была системная красная волчанка. Это очень сложная болезнь, не поддающаяся лечению. Он еле ходил», - сообщила Ирина.

Ирина отметила, что знала всех троих сыновей Алексея Аджубея старшего, зятя Никиты Хрущева, - Никиту, Алексея и Ивана.

Алексей Аджубей - средний сын старшей дочери Хрущева Рады и Алексея Аджубея, занимавшего должность главного редактора газет «Комсомольская правда» с 1957 по 1959 годы и «Известия» и 1959 по 1964 годы.

Ранее в семьей внука Хрущева подтвердили смерть Алексея Аджубея. Обстоятельства произошедшего выясняются.