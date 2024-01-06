В Москве скончался 69-летний внук Хрущева Алексей Аджубей

В Москве в возрасте 69 лет скончался внук Н.С. Хрущева Алексей Аджубей. Об этом стало известно Life.

По данным издания, перед смертью Аджубей набрал телефон друга и пожаловался, что плохо себя чувствует. В момент разговора он с трудом говорил и хрипел.

«Прибывшие на место врачи констатировали смерть», - отметили в издании.

Алексей Аджубей был известным ученым, доктором биологических наук. Его отец - один из столпов российской журналистики, редактор «Комсомолки» и «Известий» Алексей Аджубей, в честь которого его назвали. После смещения Хрущева со всех постов в руководстве КПСС и советского правительства в 1964 году Аджубей лишился работы и писал под псевдонимом Радин.