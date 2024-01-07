В Домодедово задержали хулигана, бросившего гранату в кальянной

В подмосковном Домодедово задержали нарушителя, бросившего гранату в одной из кальянной города. Во время ЧП пострадали два человека. Об этом сообщило МВД.

Утром 7 января в заведении на улице Гагарина произошел инцидент, во время которого , один из мужчин в конфликте с другим мужчиной применил в помещении предмет, визуально похожий на гранату, сообщили в ведомстве.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигурант был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения. <...> В результате инцидента два человека получили телесные повреждения», - рассказали правоохранители.

Сотрудники полиции проводят разбирательство. По результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Очевидец рассказал «Звезде» о произошедшем конфликте и о состоянии пострадавших. Ранним утром в зал вошел обыкновенный мужчина, но у него при себе оказался пистолет. По этой причине завязался конфликт с гостями за соседним столом.

Затем у мужчины отняли оружие и вывели из зала, но тот вернулся в помещение и бросил гранату. Пострадали как минимум двое, у одного из сотрудников достали 16 осколков.

До этого сообщалось, что после взрыва гранаты в кальянной в подмосковном Домодедове пострадали три человека.