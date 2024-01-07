Источник: у взорвавшего гранату в подмосковной кальянной был при себе пистолет

Стали известны подробности инцидента со взрывом гранаты в кальянной в Домодедово. Очевидец рассказал «Звезде», как произошел конфликт и о состоянии пострадавших.

По словам источника, в зал вошел обыкновенный мужчина, но у него при себе оказался пистолет, из-за чего завязался конфликт с гостями за соседним столом.

«Они отняли оружие и вывели его на улицу. Но затем он вернулся и бросил гранату, произошел взрыв. Пострадали как минимум двое. У сотрудника 16 осколков достали»,- рассказал свидетель.

По его словам, оружие в руках налетчика было газовым или травматикой.

«Его нашли на улице. Полиция предположила, что оно не боевое», - добавил источник.

Ранее сообщалось, при взрыве гранаты в кальянной в Домодедове пострадали три человека.