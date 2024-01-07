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Трое пострадали при взрыве гранаты в кальянной в подмосковном Домодедове

В помещении кальянной произошел взрыв, предположительно, это была граната. Три человека получили ранения.
Дарина Криц 2024-01-07 11:16:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

В одной из кальянных в подмосковном Домодедово произошел взрыв. В результате три человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Инцидент случился в помещении, расположенном на улице Гагарина. По предварительным данным, сдетонировала ручная граната.

«В подмосковном Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната». - указало агентство.

На месте работают городские службы. Уточняются все обстоятельства произошедшего ЧП.

 

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