Трое пострадали при взрыве гранаты в кальянной в подмосковном Домодедове

В одной из кальянных в подмосковном Домодедово произошел взрыв. В результате три человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Инцидент случился в помещении, расположенном на улице Гагарина. По предварительным данным, сдетонировала ручная граната.

«В подмосковном Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната». - указало агентство.

На месте работают городские службы. Уточняются все обстоятельства произошедшего ЧП.