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В Японии в результате землетрясений с 1 января погибли 100 человек

Также неизвестна судьба еще 222 человек и сотни человек получили различные травмы.
Анастасия Бобылева 2024-01-06 05:57:01
© Фото: Zhang Xiaoyu XinHua Globallookpress

Число жертв мощных землетрясений в Японии возросло до 100, как сообщает агентство Киодо. Судьба еще 222 человек остается неизвестной. Сотни человек пострадали.

Первая серия крупных землетрясений началась в префектуре Исикава 1 января 2024 года. Магнитуда самого мощного из них достигла 7,6. Позднее и другие префектуры пострадали от землетрясений, десятки человек погибли и сотни получили различные травмы.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенных зданий. По данным мэра японского города Вадзима Сигэру Сагаути, еще не менее сотни человек могут оставаться под завалами. Полной информации о масштабах разрушений пока нет.

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