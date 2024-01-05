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Мэр японской Вадзимы заявил, что под завалами могут оставаться более 100 человек

По словам мэра японского города, пока нет полной информации о масштабах разрушений и количестве оказавшихся под завалами людей.
Игнат Далакян 2024-01-05 14:44:01
© Фото: Zhang Xiaoyu, XinHua, Globallookpress

Мэр японского города Вадзима Сигэру Сагаути заявил, что под завалами в городе могут оставаться не менее 100 человек.

Как цитирует слова главы города РИА Новости, пока нет полной информации о масштабах разрушений. Также, по его словам, нет полных данных о количестве оказавшихся под завалами людей, но предположительно речь идет о трехзначном числе.

«Мы пока точно не знаем, сколько там человек», - сказал Сагаути на пресс-конференции.

Ранее региональные власти Японии сообщали, что количество жертв землетрясений, которые продолжаются в стране, увеличились до 92 человек. Также говорилось 0 242 человек, местонахождение которых экстренные службы не могут выяснить.

Напомним, что мощные землетрясения в Японии начались 1 января. Не менее пяти подземных толчков было зафиксировано в стране в этот день. Спасатели и солдаты Сил самообороны Японии работают на местах трагедии, спасая застрявших под завалами людей.

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