Мэр японской Вадзимы заявил, что под завалами могут оставаться более 100 человек

Мэр японского города Вадзима Сигэру Сагаути заявил, что под завалами в городе могут оставаться не менее 100 человек.

Как цитирует слова главы города РИА Новости, пока нет полной информации о масштабах разрушений. Также, по его словам, нет полных данных о количестве оказавшихся под завалами людей, но предположительно речь идет о трехзначном числе.

«Мы пока точно не знаем, сколько там человек», - сказал Сагаути на пресс-конференции.

Ранее региональные власти Японии сообщали, что количество жертв землетрясений, которые продолжаются в стране, увеличились до 92 человек. Также говорилось 0 242 человек, местонахождение которых экстренные службы не могут выяснить.

Напомним, что мощные землетрясения в Японии начались 1 января. Не менее пяти подземных толчков было зафиксировано в стране в этот день. Спасатели и солдаты Сил самообороны Японии работают на местах трагедии, спасая застрявших под завалами людей.