Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением в Подмосковье при -20

Прокуратура Московской области начала проверку по вопросу перебоев в предоставлении подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения в городах Подмосковья. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратура Московской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что городские и районные прокуроры должны оценить работу ресурсоснабжающих организаций, в частности техническое состояние трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения.

Из-за несоблюдения правил предоставления коммунальных услуг рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Прокуратура контролирует сроки восстановительных работ и изменения в начислениях за оплату услуг ЖКХ.

В социальных сетях жители подмосковных Химок, Балашихи, Солнечногорска, Климовска и Подольска активно публикуют видео и фотографии с наледью на окнах, черной плесенью на стенах, покрывшимися снегом дверями и термометрами, столбик которых достигает отметки в 14 градусов в квартире.

На январские праздники в Москву и Московскую область пришли сильные морозы. Столбики термометров опускаются в регионе до отметок в -26-30 градусов. По данным метеоролога Вильфанда, погода сейчас на 18 градусов ниже нормы.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелась трансформаторная подстанция. Пострадавших из-за возгорания не было. Однако в результате инцидента электричество, отопление и вода отключились в 20 многоэтажных домах близлежащих районов.