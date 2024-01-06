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Более 500 машин повреждены из-за обстрелов Белгорода с 29 декабря

Всего в результате четырех последних обстрелов Белгорода со стороны ВСУ повреждены 519 единиц автотранспорта.
Алина Луговая 2024-01-06 21:42:01
© Фото: v_v_demidov Telegram

В результате обстрелов Белгорода со стороны ВСУ за неделю с 29 декабря по 4 января повреждены более 500 автомобилей. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов после совещания с ответственными за восстановительные работы.

«По данным на этот момент, известно о повреждении 519 единиц автотранспорта. В ночь на 29 декабря было повреждено 44 машины, 30 декабря - 274, 2 января - 103, 4 января - 98», - следует из сообщения Демидова в Telegram-канале.

Он добавил, что оценщики обследовали уже около половины поврежденного транспорта, после завершения осмотра специалисты начнут восстановление.

Главным приоритетом Демидов назвал завершение работ по остеклению. Параллельно ведется ремонт фасадов и кровли домов, а также экспертиза повреждений в частных домах, в том числе эксперты оценивают состояние несущих конструкций.

По словам Демидова, территории города, где зафиксированы повреждения из-за обстрелов ВСУ, разделили на шесть зон, и в каждой назначили ответственного - это или заместители мэра, или главы соседних муниципалитетов. Демидов поблагодарил всех за круглосуточную работу.

Ранее в результате прилета украинского снаряда в один из дворов Белгорода образовалась воронка. Пострадали припаркованные автомобили. Из-за взрывной волны выбило стекла в жилом доме. Момент прилета попал на видео.

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