На видео попал момент прилета снаряда ВСУ во двор жилого дома в Белгороде

На видео попал момент прилета украинского снаряда во двор жилого дома в Белгороде. На опубликованных кадрах виден взрыв в момент столкновения снаряда с землей.

После мощного взрыва у припаркованных во дворе автомобилях сработала сигнализация. Как рассказали очевидцы, услышав звук удара и сигнализацию машин, они выбежали на улицу.

Одна очевидица увидела рядом со своим авто воронку. Также она рассказала, что на место быстро прибыли оперативные службы.

Ранее опубликованные кадры демонстрируют последствия разрушений в жилом районе, который подвергся обстрелу украинских боевиков. Многие автомобили получили повреждения, их стекла, а также часть окон в домах поблизости оказались выбиты.