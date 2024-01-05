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На видео попал момент прилета снаряда ВСУ во двор жилого дома в Белгороде

В момент столкновения снаряда с землей раздался взрыв, и у стоящих во дворе машин сработала сигнализация.
Анастасия Бобылева 2024-01-05 08:30:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

На видео попал момент прилета украинского снаряда во двор жилого дома в Белгороде. На опубликованных кадрах виден взрыв в момент столкновения снаряда с землей.

После мощного взрыва у припаркованных во дворе автомобилях сработала сигнализация. Как рассказали очевидцы, услышав звук удара и сигнализацию машин, они выбежали на улицу.

Одна очевидица увидела рядом со своим авто воронку. Также она рассказала, что на место быстро прибыли оперативные службы.

Ранее опубликованные кадры демонстрируют последствия разрушений в жилом районе, который подвергся обстрелу украинских боевиков. Многие автомобили получили повреждения, их стекла, а также часть окон в домах поблизости оказались выбиты.

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