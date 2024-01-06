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Осуществившим взрыв в Кермане смертником оказался гражданин Таджикистана

Уточняется, что у него было таджикское гражданство. Личность второго террориста остается нераскрытой.
Анастасия Бобылева 2024-01-06 00:01:01
© Фото: Irna Keystone Press Agency Globallookpress

В Иране установили личность одного из людей, устроивших теракт на кладбище в Кермане. По имеющимся данным, смертник был гражданином Таджикистана, сообщает Министерство информации (разведка) страны.

«Из двух террористов-смертников один имел таджикское гражданство, личность второго террориста пока окончательно не установлена», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее в МВД Ирана заявили, что причастные к взрывам лица задержаны. По последним данным, жертвами теракта стали 103 человека, еще 141 человек получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в России).

Два взрыва прогремели 3 января во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Верховный руководитель страны Али Хаменеи предупредил, что виновники произошедшего получат жесткий ответ и справедливое наказание.

* ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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