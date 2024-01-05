В МВД Ирана сообщили о задержании причастных к теракту на кладбище в Кермане

В Иране задержаны террористические агенты, причастные к взрыву двух бомб на кладбище у могилы Касема Сулеймани в Кермане. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на слова министра внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

«Разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена службами безопасности», - сообщил Вахиди.

По последним данным, в результате двойного взрыва во время годовщины смерти Касема Сулеймани, погибли по меньше мере 89 человек, ранения получили 284 человека. Ответственность за теракт в Кермане взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России), по информации IRNA, анализ с камер видеонаблюдения показал участие в инциденте двух террористов-смертников.

С осуждением событий в Кермане выступил СБ ООН: члены совета безопасности призвали привлечь к ответственности виновников теракта. Ранее верховный руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ на теракт в Кермане и справедливое наказание исполнителям и организаторам взрывов.

ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.