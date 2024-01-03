МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Из-за землетрясений в Японии с АЭС вылилась радиоактивная вода

В Японии после землетрясений вода с радиоактивными элементами вылилась из АЭС «Касивадзаки-Карива».
Елизавета Егорова 2024-01-03 03:27:01
© Фото: @Robert41329413 X(Twitter)

Вода, в составе которой есть радиоактивные материалы, вылилась из двух охладительных реакторов топливных бассейнов атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в японской префектуре Ниигата. Информацию приводит Global Times. Инцидент произошел в результате сильных землетрясений 1 января.

«...на атомной электростанции Касивадзаки-Карива в префектуре Ниигата разлилась вода из топливных бассейнов на верхних этажах реакторов», - сообщает RT со ссылкой на издание.

Японские власти утверждают, что разлившаяся вода не представляет опасности и что на данный момент подтвержденных утечек нет.

Ранее стало известно, что в Японии произошло еще одно землетрясение на побережье префектуры Исикава. Магнитуда сейсмособытия составила 4,8. Ему присвоили третий уровень опасности по шкале DYFI.

Напомним, что подземные толчки начались в стране 1 января. С того момента их произошло уже больше 150. Эти сейсмособытия стали самыми мощными для страны с 1885 года.

#в стране и мире #АЭС #Япония #землетрясение #радиоактивная вода
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»