На Сахалине случилось землетрясение магнитудой 3,7

В ночь на пятницу на юге Сахалина случилось землетрясение магнитудой 3,7. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров в 10 километрах к западу от города Невельска.

«Землетрясения магнитудой 3,7 произошло в ночь на пятницу на Сахалине. Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах западнее города Невельска», - рассказала эксперт РИА Новости.

В МЧС России по Сахалинской области сообщили, что землетрясение на уровне трех баллов ощущали жители Невельска и Горнозаводска. Тревогу цунами власти не объявляли. О жертвах и пострадавших на данный момент неизвестно.

«Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации жертв и разрушений нет», - говорится в сообщении МЧС.

Ранее сильнейшие сейсмособытия прошли в Японии в начале января. Известно уже о 62 погибших, более 100 человек пострадали. В регионах страны наблюдаются проблемы с водоснабжением, электричеством и связью.

Кроме того, из-за стихийного бедствия с АЭС «Касивадзаки-Карива» в японской префектуре Ниигата вылилась вода с радиоактивными элементами. Она вытекла из топливных бассейнов на верхних этажах реакторов.