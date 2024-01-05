ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии под Челябинском

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области мужчину, который пытался совершить диверсию на объекте Минобороны России. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.

«Задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области», - следует из заявления.

Отмечается, что мужчина был завербован при помощи соцсетей. По данным ФСБ, он также был причастен к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года.

У задержанного забрали средства связи и электронные носители информации с фотоотчетами и перепиской с украинскими кураторами. Собранные материалы переданы Следственному комитету.

Ранее на Кубани задержали россиянина, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать против ВС РФ. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Жителю Сахалину дали 15 лет за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова. Установлено, что он действовал по руководству украинских спецслужб.