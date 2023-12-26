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Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену и подготовку диверсии

Мужчина готовил диверсию на объекте топливно-энергетической системы острова.
Сергей Лебедев 2023-12-26 08:51:01
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Сахалинский областной суд приговорил 43-летнего местного жителя к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Было установлено, что мужчина готовил диверсию на объекте топливно-энергетической системы острова. Он действовал под руководством украинских спецслужб.

При задержании у злоумышленника нашли инструкции по изготовлению взрывного устройства, компоненты для него и средства связи с большим количеством террористического и экстремистского контента. Также обнаружили переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.

Первые три года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме. Оставшееся время он проведет в колонии строгого режима.

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