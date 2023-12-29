На Кубани задержан россиянин, пытавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ

На Кубани сотрудники ФСБ задержали россиянина, который подозревается в том, что готовился вступить в террористическую организацию и перейти на сторону врага.

Правоохранители выяснили, что мужчина хотел стать членом военизированного объединения, запрещенного в России. Для этого он обратился к представителю террористической организации, который занимался набором и подготовкой добровольцев к ведению боевых действий против ВС РФ.

Силовикам удалось задержать его в момент, когда он пытался выехать из России на территорию Украины.

Против подозреваемого Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело сразу по двум статьям.