Донецк и Макеевка подверглись обстрелу натовскими снарядами со стороны ВСУ

Украинские боевики выпустили четыре боеприпаса по Петровскому району Донецка и три снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.15 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщениях ДНР в СЦКК.

За 4 января боевики выпустили 297 боеприпасов по территории ДНР. Украинские националисты совершили 84 атаки, в результате была убита одна женщина и ранены еще четыре человека.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ населенного пункта Шебекино. В результате ударов ряд улиц остался без света, несмертельные осколочные ранения получил охранник местного предприятия .