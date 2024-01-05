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Боевики 4 января выпустили по ДНР 297 боеприпасов

В ходе обстрелов ДНР 4 января погибла мирная жительница, еще четыре человека получили ранения.
Елизавета Егорова 2024-01-05 03:18:01
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

За минувшие сутки украинские боевики открыли огонь по Донецкой Народной Республике 84 раза, использовав при этом 297 единиц различных боеприпасов. Данные приводит представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки Представительством зафиксировано 84 факта ведения огня со стороны ВФУ. Выпущено 297 единиц различных боеприпасов», - написало представительство в Telegram-канале.

За сутки в регионе погибла одна мирная жительница из Куйбышевского района Донецка. Еще четыре человека в Куйбышевском и Кировском районах города получили ранения.

«Поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц», - говорится в сообщении представительства.

Под огнем противника оказались также Горловка, Макеевка, Старомихайловка и Ясиноватский район.

За прошлые сутки националисты обстреляли ДНР 75 раз. Два человека пострадали в Кировском районе Донецка и в Ясиноватой. Повреждения получили восемь жилых домов.

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