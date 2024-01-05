При обстреле ВСУ Шебекино осколочные ранения получил охранник предприятия



Один человек пострадал в белгородском Шебекино при обстреле ВСУ 5 января. О состоянии раненого мужчины рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У мужчины осколочное ранение нижней конечности», - сообщил Гладков.

Он добавил, что раненому оказали первую помощь и везут на скорой в больницу. По предварительным сведениям, раненый служит охранником на одном из промышленных предприятий.

Шебекино находится в 6 км от украинской границы и подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Сегодня при атаке ВСУ пострадали строения на трех промышленных предприятий, есть повреждения ЛЭП, ряд улиц остались без света.