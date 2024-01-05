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При обстреле ВСУ Шебекино осколочные ранения получил охранник предприятия

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, раненому оказали первую помощь и везут в больницу.
Ирина Елагина 2024-01-05 18:24:01
© Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области, РИА Новости


Один человек пострадал в белгородском Шебекино при обстреле ВСУ 5 января. О состоянии раненого мужчины рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У мужчины осколочное ранение нижней конечности», - сообщил Гладков.

Он добавил, что раненому оказали первую помощь и везут на скорой в больницу. По предварительным сведениям, раненый служит охранником на одном из промышленных предприятий.

Шебекино находится в 6 км от украинской границы и подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Сегодня при атаке ВСУ пострадали строения на трех промышленных предприятий, есть повреждения ЛЭП, ряд улиц остались без света.

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