Новые комплексы борьбы с дронами показали на выездном заседании технополиса «ЭРА»

Под Новороссийском на базе военного полигона «Раевский» прошло выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса «ЭРА». Об этом сообщает Минобороны России.

Мероприятие провели под руководством заместителя председателя правительства и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, первого заместителя главы Минобороны РФ Руслана Цаликова и президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

Членам совета ВИТ «ЭРА» показали в действии разработанные резидентами и предприятиями участниками средства борьбы с беспилотниками. Затем участники встречи ознакомились с техническими возможностями современных комплексов уничтожения и подавления БПЛА.

«Я должен сказать, что сегодня технополис демонстрирует колоссальную востребованность, потому что он является той площадкой, на которой вот это объединение и доводка до поля боя вот этих уникальных решений происходит», - отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Новые комплексы защищают стационарные и мобильные объекты от беспилотников самолетного, вертолетного и мультироторного типа, а также FPV-дронов, даже в сложных условиях недостаточной видимости. Некоторые из представленных устройств уже проходят проверку в зоне спецоперации.

В рамках стратегической сессии на полигоне обсудили разработку и использование средств для борьбы с БПЛА, в частности автоматизацию процессов поиска и идентификации, которая может позволить увеличить дальность обнаружения целей и количество их поражения. В разработке большей части представленных комплексов принимали участие специалисты технополиса «ЭРА». После апробации и доработки устройства направят в зону проведения спецоперации.

«"ЭРА" стала таким связующим звеном между наукой промышленностью и вооруженными силами. Мы сегодня проводим занятия на полигоне, потому что на предыдущих советах, которые проводились в ЭРЕ, были даны поручения, и эти поручения мы уже наблюдали сегодня своими глазами на стадии реализации или на стадии подготовки к серийному массовому производству», - сказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

На встрече также присутствовали заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Павел Попов, заместитель главы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, руководители органов военного управления Минобороны РФ и представители предприятий ВПК.

Ранее в технополисе «ЭРА» рассказали о новой разработке - материале, делающем военнослужащих «невидимыми» для тепловизоров. Весь секрет в особом напылении.

Технополис «ЭРА» - площадка, которая объединяет научную и производственную базы России. Разработки технополиса активно применяются на практике. Цаликов назвал успешным применение этой продукции.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.