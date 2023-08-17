В стране и мире МВТФ Армия-2023 В технополисе «ЭРА» создают материал, делающий военных «невидимыми» для тепловизоров Тепловизоры не видят человека, использующего защитный костюм из нового материала. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В России создают материал, позволяющий скрыть военнослужащего от тепловизионных приборов противника, рассказал в студии «Звезды» временно исполняющий должность начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» Антон Малаховецкий. «Напыление на ткань металла. Когда этот химический процесс происходит, то военнослужащий перестает быть видимым тепловизионными приборами. Тепловизоры противника его не видят. С виду маскировочный халат, который его сливает с местностью, где он находится», - сказал он на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Костюмы, которые делают бойцов невидимыми для врага, уже отправлены на апробацию, добавил Малаховецкий. В дни работы форума «Армия-2023» в студию «Звезды» приходят ключевые фигуры Министерства обороны, представители оборонной промышленности, военные эксперты, руководители крупных корпораций, медийные лица. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика