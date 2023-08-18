Цаликов: изготовленная в «ЭРЕ» продукция с успехом применяется в ВС РФ

По словам первого заместителя министра обороны РФ, в технополисе успешно реализован принцип перехода от науки к производству.

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Разработанная в инновационном технополисе «ЭРА» продукция успешно применяется российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции, сообщил в студии «Звезды» на форуме «Армия-2023» первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

«По части оказания содействия специальной военной операции технополис состоялся. Продукция, изготовленная в технополисе, с успехом применяется в Вооруженных силах», - сказал он.

Цаликов отметил, что в технополисе научная и производственная база слились воедино. В «ЭРЕ» научные исследования направлены на достижение конкретных целей, а полученные технологии реализуются на практике.

Также в студии «Звезды» первый замминистра обороны заявил, что «Армия-2023» демонстрирует интерес мира к связям с Россией. Он напомнил, что участие в форуме принимают более 80 стран и около 1 500 предприятий. Представлены результаты работы передовых конструкторских бюро и последние достижения научной мысли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.