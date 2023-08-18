Цаликов: изготовленная в «ЭРЕ» продукция с успехом применяется в ВС РФ
Разработанная в инновационном технополисе «ЭРА» продукция успешно применяется российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции, сообщил в студии «Звезды» на форуме «Армия-2023» первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.
«По части оказания содействия специальной военной операции технополис состоялся. Продукция, изготовленная в технополисе, с успехом применяется в Вооруженных силах», - сказал он.
Цаликов отметил, что в технополисе научная и производственная база слились воедино. В «ЭРЕ» научные исследования направлены на достижение конкретных целей, а полученные технологии реализуются на практике.
Также в студии «Звезды» первый замминистра обороны заявил, что «Армия-2023» демонстрирует интерес мира к связям с Россией. Он напомнил, что участие в форуме принимают более 80 стран и около 1 500 предприятий. Представлены результаты работы передовых конструкторских бюро и последние достижения научной мысли.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.