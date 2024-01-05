Экономист Демидов рассказал, что ждет Финляндию после отказа от газа из РФ

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов прокомментировал «Звезде» решение Финляндии отказаться от газа из России к 2025 году и назвал это решение «чисто политическим», не способным сильно повлиять ни на Россию, ни на Финляндию.

«Финляндия потребляет достаточно мало газа: в энергопотреблении страны он занимает примерно 4-5 процентов. Поэтому им достаточно просто отказаться и от трудопроводного газа из России, и от газа СПГ», - пояснил Демидов.

При этом Финляндия имеет ряд договоренностей с другими странами-соседями: Норвегией, Литвой и Польшей. Даже после отказа от российского газа, Финляндия все еще сможет получать газ по трубам в необходимом ей объеме.

«Именно поэтому для Финляндии больших последствий в принципе не должно быть. Большую часть в энергопотреблении страны в любом случае занимает дерево и атомная энергетика», - заявил экономист.

Отвечая на вопрос о причинах этого решения, Демидов назвал это политическим жестом. Россия также не поставляла в Финляндию природный ресурс в таком объеме, чтобы отмена нефтяные компании могли сильно пострадать от отказа финнов закупать газ из РФ.

«Финляндия в принципе потребляла слишком мало газа, чтобы оказать влияние на поставки российских компаний. Это чисто политическое решение, от которого не пострадает в экономическом плане ни одна страна», - подытожил Демидов.

Ранее власти Финляндии и США подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, согласно которому ВС США получат доступ к 15 военным базам в Финляндии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла, что Вашингтон получит контроль над Северной Европой после этого соглашения с Хельсинки.