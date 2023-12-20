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Захарова: США после соглашения с Хельсинки получат контроль над Северной Европой

Елизавета Егорова
15:58 20.12.2023
Цели США, которых они будут достигать в Северной Европе, не будут совпадать с целями жителей этих стран, заявила Мария Захарова.
Захарова: США после соглашения с Хельсинки получат контроль над Северной Европой
© Фото: Lance Cpl. Christian Salazar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Контроль над Северной Европой, в частности над территориями Финляндии и Швеции, фактически переходит к Вашингтону. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Происходит ровно то, о чем мы предупреждали с самого начала. Теперь контроль за регионом фактически переходит к Вашингтону. Идет бурное военное освоение территорий двух стран государствами НАТО», - сказала Захарова в ходе брифинга.

Представитель ведомства подчеркнула, что теперь Соединенные Штаты будут использовать эти территории в своих целях, которые не будут совпадать с целями местного населения Финляндии и Швеции.

«При этом у них (США. - Прим. ред.) будут неограниченные возможности по их использованию в своих целях, и эти цели не будут совпадать с целями жителей Финляндии», - заявила Захарова.

Напомним, что Вашингтон и Хельсинки 18 декабря подписали оборонное соглашение, согласно которому Штаты получат доступ к 15 военным базам Финляндии.

В связи с этим в МИД России был вызван финский посол - соглашение расценивается ведомством как проявление агрессии в отношении РФ.

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