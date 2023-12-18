США и Финляндия подписали оборонное соглашение

Согласно оборонному соглашению между США и Финляндией, Штаты получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии.

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Соединенные Штаты подписали с Финляндией двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны. ВС США, согласно ему, получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии.

Со стороны Америки документ подписал госсекретарь Энтони Блинкен, а с финской стороны - министр обороны Антти Хяккянен, видно на трансляции Госдепартамента.

В качестве целей соглашения заявлены усиление кооперации военных, а также повышение эффективности НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ вынуждена концентрировать военные силы в Ленинградском военном округе после того, как Финляндия вступила в НАТО. Президент подчеркнул, что до этого недружественного шага у Москвы и Хельсинки были «самые добрые, самые сердечные отношения».