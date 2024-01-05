Во Франции связали смерть 17 тысяч пациентов с COVID с приемом препарата от малярии

Ученые из Франции, ссылаясь на данные журнала Nature от 2021 года, выдвинули гипотезу о возможной причастности приема антималярийного препарата HCQ (гидроксихлорохин) со смертью 16,9 тысяч человек, болевших COVID-19 в первую волну пандемии коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Исследование затрагивало период с марта по июль 2020 года. В материале журнала Nature говорится об увеличении числа летальных исходов среди больных коронавирусом на 11% из-за нарушений сердечного ритма и других побочных эффектов, присущих приему гидроксихлорина. Сам препарат назначался «несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих его клиническую пользу». Испытания HCQ в качестве препарата от COVID ВОЗ прекратила в июне 2020-го, Минздрав РФ исключил лекарство из рекомендованных к лечению коронавируса в мае 2021 года.

«Среднее число смертей, связанных с HCQ в Бельгии, Турции, Франции, Италии, Испании и США составило 240, 95, 199, 1822, 1895 и 12 739. В целом, используя медианные оценки использования HCQ в каждой стране, мы подсчитали, что в странах, по которым имеются данные, произошло 16 990 внутрибольничных смертей, связанных с HCQ», - подытожили исследователи.

По данным оперштаба, с 18 по 24 декабря 2023 года в медучреждения попали 7 796 человек с симптомами COVID-19. Решением Минздрава в больницах и поликлиниках продлены некоторые «антиковидные» меры до 1 января 2025 года. В том числе в медучреждениях будут работать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19, а также горячая линия о вакцинации.