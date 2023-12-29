Минздрав продлил на год противоковидный режим работы больниц и поликлиник

Министерство здравоохранения до 1 января 2025 года решило продлить некоторые «антиковидные» меры, которые были введены в системе здравоохранения для борьбы с пандемией коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, еще в течение года будут работать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19, Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии по вопросам коронавирусной инфекции и горячая линия о вакцинации.

Также Минздрав продлил разрешение о перепрофилировании больниц неинфекционного профиля под оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

В середине декабря в России был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 - в период 18 по 24 декабря 2023 года в медучреждения были госпитализированы 7 796 человек. COVID-19 может возникать у человека повторно из-за разных вариантов вируса, напомнил вирусолог. Перенесенный COVID-19 влияет на более легкое протекание других заболеваний.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что нынешний подъем заболеваемости в стране является сезонным. Глава Минздрава отметил, что такое происходит каждый год практически в один и тот же период.

Меры профилактики вируса остались прежними - это маски и мытье рук. Маски рекомендуется носить пожилым людям, если они идут в какие-то людные места, а также тем, кто чувствует себя плохо и подозревает у себя респираторное заболевание.